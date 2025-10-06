Il saluto social da San Donato Val di Comino sulle pagine ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

La pagina Facebook ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha scelto ieri di dedicare il suo consueto saluto serale al borgo di San Donato Val di Comino (FR), inserendo il paese tra i protagonisti della rubrica social, che quotidianamente accompagna gli utenti con immagini rappresentative del territorio italiano. Lo scatto pubblicato mostra un’auto di servizio dei Carabinieri, immortalata al tramonto, posizionata ai piedi della Torre Medievale dei Conti di Aquino, simbolo storico e architettonico di San Donato. La foto, realizzata dal fotografo Alessio Pellegrini ed in collaborazione con la locale Stazione Carabinieri di San Donato Val di Comino, capitanata dal Maresciallo Vittorio Pelle, restituisce un’atmosfera di grande suggestione, in cui la presenza dell’Arma si fonde armoniosamente con le bellezze artistiche e paesaggistiche del borgo. La scelta di San Donato Val di Comino non è casuale, inserito nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il paese conserva un patrimonio storico e naturalistico di grande valore, fatto di vicoli medievali, torri antiche e panorami che abbracciano l’intera Valle di Comino. La Torre dei Conti di Aquino, risalente all’epoca medievale, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della comunità locale e oggi diventa cornice di un messaggio che unisce sicurezza, tradizione e vicinanza al territorio. Ad accompagnare l’immagine, un messaggio semplice ma immediato “Buona serata da San Donato Val di Comino (FR) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi”. Il post ha subito riscosso grande interesse tra i cittadini e gli utenti della rete, raccogliendo consensi, condivisioni e commenti positivi. Molti hanno sottolineato l’efficacia di questa iniziativa, che contribuisce a rafforzare il senso di identità e la fiducia tra la comunità e le forze dell’ordine. La rubrica rappresenta infatti uno degli strumenti più seguiti della comunicazione digitale dell’Arma. Ogni giorno, attraverso una serie di immagini raccolte in tutta Italia, i Carabinieri mostrano il legame con i territori che presidiano, dimostrando attenzione non solo alla sicurezza dei cittadini, ma anche alla valorizzazione delle realtà storiche, artistiche e ambientali. Questa strategia, che unisce linguaggio istituzionale e comunicazione visiva, permette all’Arma dei Carabinieri di avvicinarsi in modo diretto e partecipativo ai cittadini, utilizzando i social media come ponte tra tradizione e contemporaneità. Le fotografie diventano così un’occasione per raccontare l’Italia attraverso gli occhi di chi la vive e la protegge ogni giorno. Con l’omaggio a San Donato Val di Comino, l’Arma rinnova il proprio messaggio di vicinanza: dietro l’uniforme c’è una presenza costante, attenta e partecipe, che tutela non solo la sicurezza, ma anche la memoria, la cultura e il paesaggio dei luoghi che presidia. Link Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=1252599126909633&set=a.460133256156228 Link Instagram: https://www.instagram.com/p/DPb2Y7gj3fI/ Link X: https://x.com/_Carabinieri_/status/1974882278494138580

