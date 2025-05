Il saluto del Comune di Arce al Maresciallo Capo Antonio Paolozzi

Il Sindaco Luigi Germani e l’Amministrazione comunale di Arce hanno ricevuto questa mattina in Municipio il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Incarico – Isoletta d’Arce, Maresciallo Capo Antonio Paolozzi, per porgergli un saluto in occasione del suo trasferimento al Comando di Ceprano.

Nel corso dell’incontro è stato tracciato un bilancio dei quattro anni e mezzo di servizio nella frazione di Isoletta, affrontando anche alcune delle principali criticità del territorio, ancora oggi complesse da risolvere.

Il Sindaco ha consegnato al Maresciallo un gagliardetto del Comune, esprimendo, a nome dell’intera comunità, riconoscenza per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni.

“Un sincero augurio di buon lavoro – ha dichiarato il Sindaco Germani – per questo nuovo e prestigioso incarico. A nome della cittadinanza, esprimiamo profonda gratitudine per quanto fatto, con grande senso del dovere e umanità”.

All’incontro hanno partecipato anche il Comandante della Polizia Locale di Arce, Manuela Pescosolido, gli Assessori Sara Petrucci, Alessandro Proia ed Elisa Santopadre, e la Consigliera comunale Valeria Gemma.

A subentrare nel ruolo di Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Incarico sarà il Vice Comandante Giuseppe Di Stefano.