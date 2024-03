Il ritorno di Baglione in politica, nomina nella Lega da Ottaviani

Giancarlo Baglione è stato nominato responsabile provinciale per il Dipartimento Università e formazione della provincia di Frosinone. La prestigiosa nomina è giunta direttamente dal coordinatore della Lega in provincia di Frosinone, On. Avv. Nicola Ottaviani, confermando la fiducia nel talento e nell’esperienza di Baglione.L’incarico, ufficializzato con firma il 29 febbraio, segna il ritorno in politica attiva di Giancarlo Baglione, dopo le sue brillanti esperienze nei vertici nazionali del movimento giovanile di Forza Italia.In occasione della nomina, Baglione ha espresso profonda gratitudine ai vertici provinciali e regionali della Lega, riconoscendo il sostegno e la fiducia ricevuti dal coordinatore Nicola Ottaviani, nonché da Mario Abbruzzese e Pasquale Ciacciarelli.”È per me un onore e una responsabilità assumere questo incarico, e mi impegnerò al massimo per contribuire al progresso e allo sviluppo del settore dell’Università e della formazione nella nostra provincia”, ha dichiarato Baglione.La nomina di Giancarlo Baglione rappresenta un importante passo avanti nella consolidazione e nell’espansione delle politiche e dei programmi formativi della Lega nella provincia di Frosinone, promuovendo l’accesso all’istruzione e al sapere come fondamentali pilastri per lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale.

