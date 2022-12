Il Requiem di Mozart a Casamari, in un tripudio di commozione, bravura, gioia e spiritualità

La commozione per le note scritte da un morente, quasi a rappresentare tutti noi di fronte al dramma della morte, la bravura degli esecutori del Requiem mozartiano, i solisti soprano Vittoria D’Annibale, mezzosoprano Fabiola Mastrogiacomo, tenore Enrico Talocco, basso Michele Migliori, due cori, il Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, diretto da Mauro Gizzi e il Coro Polifonico Comunale Villa Santo Stefano, diretto da Guido Iorio; l’Orchestra Sinfonica Francesco Alviti con il direttore concertatore Mauro Gizzi, La gioia di ritrovarsi dopo tre anni di assenza sotto le magnifiche volte della chiesa abaziale di Casamari, per la trentesima edizione del Concerto di Fine Anno, voluto dalla comunità monastica, con il sostegno della Provincia di Frosinone, del Comune di Veroli e della Banca Popolare del Frusinate, la spiritualità traboccante dal Requiem che esprime la consapevolezza che il momento della morte è quello più importante della vita, l’attimo in cui si fa il bilancio della propria esistenza e ci si affida alla misericordia di Dio, l’unico che può comprendere tutto. La Basilica abaziale di Casamari era stracolma di persone nella serata del 29 dicembre 2022, accolte dall’abate, dom Loreto Camilli che ha ringraziato per la foltissima partecipazione augurando che possa essere un segno di cambiamento per il futuro. Erano presenti numerosi sindaci del territorio.

COMUNICATO STAMPA