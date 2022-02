Il recupero dell’ultima di andata va al Tikitaka Planet: Audace Verona battuta 3-11

San Giovanni Lupatoto. Nel recupero dell’ultima giornata di andata del campionato di serie A a San Giovanni Lupatoto il Tikitaka Planet supera l’Audace Verona. Per le giallorosse a segno (oltre ad un’autorete delle padroni di casa) Bettioli, Bertè, Gerardi, Vanin (doppietta), Verzulli, Papponetti (doppietta), Sgravo e Tampa. Reti venete siglate da Püttow, Pomposelli e Biasiolo. Per Papponetti e Sgravo si tratta delle prime marcature in serie A.

È stata una partita a senso unico, senza alcun pericolo dal punto di vista del risultato, è stata ben gestita sotto tutti gli aspetti: dal punto di vista del gioco, della fase offensiva e difensiva e che Mister Schurtz sia riuscito a dare minutaggio a tutte le ragazze in distinta, ancora una volta.

Ritorno in campo, subentrando a Duda, anche per Luzi che era lontano dal rettangolo di gioco da diverso tempo a causa, tra l’altro, anche di alcuni infortuni. Il primo tempo è terminato 0-5, quindi il risultato è stato messo in cassaforte sin da subito grazie anche all’aver sbloccato la partita dopo nemmeno un minuto e mezzo. La squadra ha cominciato a concretizzare di più le occasioni create e nonostante il largo risultato, di occasioni c’è ne sono state anche altre.

Prestazione positiva e ottima per tutti. Peccato per l’espulsione di Prenna, arrivata dopo un semplice fallo di gioco per di più non commesso da lei.

Così a fine gara, la n.22 Martina Sgravo:

“È un successo maturato grazie alla forza del collettivo, lo testimonia anche il fatto che siamo andate in marcatura con 8 giocatrici diverse. Abbiamo già centrato il primo obiettivo della stagione qualificandoci in Coppa Italia, con il susseguirsi dei risultati positivi e del lavoro costante del mister, stiamo acquisendo consapevolezza in noi stesse e nel gruppo. Veniamo da settimane non facili per via dello stop causa positività al Covid-19 di alcune di noi, riprendere in questo modo non può renderci che felici e soddisfatte del lavoro che abbiamo fatto finora. Credo che potremmo dire la nostra in Coppa Italia e nei prossimi Play Off Scudetto continuando a sorprendere. ll mio primo goal in Serie A? In realtà lo realizzai nella stagione 2011/2012 con l’allora Az Gold ma comunque parliamo di tutt’altra cosa poiché era un campionato meno competitivo rispetto a quello di quest’anno, quindi sì, è stata una nuova e forte emozione soprattutto averlo realizzato con il Tikitaka”.

Prossimo appuntamento a Domenica 6 Febbraio ore 18.00 al Palaroma di Montesilvano contro l’Italcave Real Statte.

COMUNICATO STAMPA