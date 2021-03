IL RANDAGISMO A SORA E IL PROGETTO “ZERO CANI NEI CANILI, PIÙ RISORSE PER I CITTADINI”

Proseguono gli appuntamenti di “Cittadini in movimento verso Sora 2021”, il ciclo di incontri in videoconferenza, iniziato il 19 giugno dello scorso anno, organizzato dal M5S Sora per affrontare i principali temi della vita sociale e economica della città in vista dell’appuntamento elettorale amministrativo di questo anno.

Giovedì 4 marzo sarà affrontato il tema del randagismo e delle possibili strategie da mettere in atto per contrastare un fenomeno che, oltre a causare molti problemi, impatta fortemente sulla spesa comunale (per il Comune di Sora si tratta di un esborso che si aggira intorno ai 100.000 euro all’anno).

Per conoscere casi di successo attuati in altre realtà italiane sarà preso in esame il progetto “Zero cani in Canile” ideato da Francesca Toto e realizzato con successo a Vieste (FG).

Alla videoconferenza, che sarà moderata da Sergio Maciocia, attivista del M5S Sora, parteciperanno la signora Toto, il dott. Massimo Alviani e Loreto Marcelli, consigliere M5S Regione Lazio.

L’appuntamento è per giovedì 4 marzo alle ore 21.15, per partecipare è sufficiente usare il seguente link: https://meet.google.com/ubt-amjr-uwc

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Comunicato stampa a firma delle attiviste e gli attivisti del M5S Sora