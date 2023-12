Il Questore di Frosinone in visita alla Nippon Gases, accolto dal Manager Gianfranco Romani e dal Sindaco di Anagni, Daniele Natalia

Proseguono le visite del Questore di Frosinone, il Dott. Domenico Condello, alle realtà operanti nell’area industriale della nostra provincia. Alcuni giorni fa è stata la volta di Nippon Gases, una tra le principali aziende italiane attive nel mercato dei gas industriali, medicali e refrigeranti, sita nella zona industriale di Anagni. Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni sempre più moderne, Nippon Gases è una realtà che collabora a stretto contatto con le aziende operanti sul territorio allo scopo di aiutarle a portare un cambiamento positivo nella vita delle persone, consapevole di quanto il mondo del gas sia un mondo poco conosciuto, ma anche un mondo da cui tutti traiamo beneficio, dal settore alimentare a quello sanitario, contando anche la climatizzazione e i processi industriali ad esso correlati. Sono concetti semplici, ma fondamentali, come ci ricorda il Dott. Gianfranco Romani, Manager di Nippon Gases Italia, che parlano di determinazione ed eccellenza nel proprio ambito, un’eccellenza, aggiungiamo noi, che non può che dare lustro anche alle altre realtà circostanti. È pertanto con rimarcata fiducia che l’Amministrazione Comunale, in particolare nella figura del Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia, ha accolto con orgoglio e gratitudine la presenza del Questore Domenico Condello, a sottolineare, con la stessa, la costante attenzione al nostro territorio da parte sua e delle Istituzioni, attenzione di cui non possiamo che essere lieti e che prosegue nella giusta direzione, in un continuo e quotidiano processo di aggiornamento atto a garantire i più alti indici di sicurezza per la comunità. Del resto, citando proprio il Questore, la base portante di un lavoro di questa natura è sempre “cercare di percepire le istanze della collettività, intercettarle, e dare risposte”.

COMUNICATO STAMPA