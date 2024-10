Il Questore di Frosinone dispone un provvedimento di DACUR nei confronti di un minore

Nell’ottica di una attenta e scrupolosa attività di prevenzione della Polizia di Stato per contrastare ogni comportamento che possa turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Frosinone ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi / locali di pubblico trattenimento, ubicati nel comune di Anagni, per la durata di tre anni, nei confronti di un minore indiziato di una tentata rapina in danno di un coetaneo.Come ricostruito dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Anagni, che hanno proposto il provvedimento, all’interno di una sala di distribuzione automatica di bevande e alimenti della Città dei Papi, il giovane tentava di estorcere del denaro ad altro ragazzo minore, minacciandolo con un coltello, puntandoglielo all’altezza dell’ombelico.La vittima, nonostante fosse stata anche intimorita da minacce di morte se non avesse consegnato il denaro richiesto, riusciva a divincolarsi e mettersi in salvo. Foto archivio

