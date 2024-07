Il Quartiere Nicolosi, e Latina, sbarcano sulla Home page di Rai Cultura

Quando si dice un lavoro fatto bene. Qualcosa per la città di cui andare fieri, salire alla ribalta nazionale non per fatti di cronaca nera, omicidi, pestaggi, mafia o caporalato ma per un esempio positivo di impegno di squadra. Sono alcuni anni che Latina assiste al miracolo del Quartiere Nicolosi, le associazioni che si sono strette intorno al presidio di legalità e positività rappresentato dallo Spazio Culturale Nicolosi hanno portato avanti, ognuna nel suo campo e secondo le proprie competenze, un lavoro fatto di impegno quotidiano e costante che sta cambiando il presente e il futuro del Quartiere, sempre più esempio positivo per tutta Latina. Angolo di Chirone è il suo doposcuola, bambini di quattro continenti che vengono supportati gratuitamente nel loro percorso di integrazione che parte dalla Scuola, un percorso di inclusione che coinvolge sempre più anche le famiglie. Lestra e Teatro Ragazzi che con passione hanno aderito al progetto sociale e culturale impegnandosi nel campo che meglio conoscono, e del quale rappresentano un’eccellenza della città, la cultura appunto, lo spettacolo dal vivo, il loro apporto è stato fondamentale nel dare al Nicolosi un aspetto diverso, quello di un luogo “dove succedono cose belle”. Già “i semi del bello” così Rai Cultura ha intitolato il suo reportage, germogli preziosi che restano vivi e vengono supportati anche grazie all’impegno concreto dell’associazione Città Domani che da sempre si è posta a fianco del progetto. Tutte queste “risorse” sono confluite in un unico grande progetto, “Piccola Città”, hanno formato un’associazione Terzo Lotto IACP. Piccola Città ha partecipato all’avviso pubblico “Creative Living Lab V edizione”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ed è stata ammessa a finanziamento sulla misura 2 “per la Promozione di progetti in luoghi da rigenerare” . I progetti finanziati sono stati complessivamente 28 in tutta Italia, 16 per l’Azione 1 e 12 per l’Azione 2, l’associazione è l’unica finanziata nel Lazio su entrambe le misure previste dal bando. Il progetto “Piccola Città”, inoltre, ha ottenuto la Mediapartnership ufficiale di RAI CULTURA. Un altro modo di “fare le cose” che prosegue ed è solo all’inizio, domenica 7 luglio, infatti, nell’ambito della rassegna @tNicolosi 2024, giunta alla sua terza edizione, arriverà al Quartiere Nicolosi BabelNova Orchestra, un progetto nuovo, che segue la strada di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica in Italia degli ultimi 20 anni, in grado di attraversare l’opera come il cinema, il teatro musicale e la musica classica: l’Orchestra di Piazza Vittorio ideata e creata nel 2002 da Mario Tronco e Agostino Ferrente. Già niente di meno che l’Orchestra di Piazza Vittorio. BabelNova Orchestra è una Babele contemporanea che non teme il caos generato dalla pluralità di linguaggi ma trova nella Musica la lingua madre che celebra la molteplicità di suoni dal Mondo. Una formazione di 12 musicisti provenienti da tutto il mondo che, alla decisione di Mario Tronco di intraprendere un proprio percorso artistico autonomo e dopo la scomparsa del Maestro Leandro Piccioni, ha scelto di dedicarsi a un distintivo percorso di ricerca di nuovi linguaggi musicali. L’appuntamento per il concerto è alle 21.00 presso la bellissima Piazzetta di Via Filippo Corridoni nel cuore del Quartiere Nicolosi, nel cuore di Latina, ma già dalle 20.00 la Piazzetta Nicolosi sarà animata dalle associazioni locali per un “aperipanino” a sottoscrizione. Un momento conviviale che servirà a sostenere l’impegno per la riqualificazione sociale e culturale del quartiere. La Rivoluzione Silenziosa, ma non troppo, del Nicolosi continua.