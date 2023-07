Il Pullman Azzurro della Polizia Stradale ha fatto tappa a Veroli

L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo tra i giovanissimi, di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, frequentati il campus della Chiesa di Santa Maria Salome.

Nella mattinata dello scorso 18 luglio, il Pullman Azzurro della Polizia Stradale ha partecipato alla cerimonia di chiusura del campus per ragazzi, organizzato dalla Chiesa di Santa Maria Salome a Veroli.

La manifestazione, che si è svolta nel piazzale antistante alla chiesa, ha visto la partecipazione di oltre 200 tra bambini e ragazzi, che hanno mostrato interesse all’iniziativa.

Il Pullman Azzurro, una vera e propria aula itinerante dotata di una sala multimediale e di un simulatore di guida, ha riscosso molto successo soprattutto tra i ragazzi più grandi, i quali sono stati coinvolti dagli agenti della polstrada in momenti formativi: oltre a ricevere numerosi consigli su come vivere in sicurezza l’ambiente strada, hanno potuto sperimentare la guida virtuale.

Ai più piccoli invece i poliziotti hanno illustrato le norme di comportamento su come muoversi in bicicletta, sulle strisce pedonali o viaggiare in auto con i propri genitori.

La Polizia Stradale di Frosinone è da sempre impegnata in campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolte in particolar modo ai giovani.

