Il “Progetto Angelica” in campo a Broccostella

Domenica 28 novembre presso il Palasport di Broccostella l’Ass.Iniziativa Donne di Sora e la Computer Discovery Pallavolo Broccostella hanno voluto, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lanciare il messaggio della lotta al femminicidio.

Le squadre di casa e quelle avversarie sono entrate in campo, durante il saluto di inizio gara, tenendo in mano pietre rosse con i nomi e l’età delle donne morte per mano violenta affinché, come sottolinea Progetto Angelica “le loro vite spezzate pesino come un macigno sulle coscienze di tutti”.

-_Sono orgoglioso del gesto dei nostri allievi poiché è fondamentale tenere alta l’attenzione in una società segnata da crimini violenti ed efferati_ – ha dichiarato il Presidente Franco di Stefano.

Le gare di casa si sono concluse con una sconfitta per la Serie D Femminile contro la Seven Volley Roma Centro e con un esordio vincente della Prima Divisione Maschile contro la National Quintilia ma ancora una volta a vincere sono stati il rispetto e la solidarietà.

COMUNICATO STAMPA