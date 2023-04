Il Procuratore di Cassino incontra i Carabinieri della Stazione di Atina

Nella mattinata del 21 aprile il Procuratore della Repubblica di Cassino – dr. Luciano d’EMMANUELE – ha incontrato i Carabinieri presso il Comando Stazione di Atina. L’incontro che si inserisce in una più vasta ed articolata fase di appuntamenti con i militari della Benemerita fortemente voluta dal Capo della Procura cassinate, si è svolto nel centro cittadino di uno dei borghi più caratteristici della Valle di Comino. L’alto magistrato è stato accolto dal Comandante della Stazione – Maresciallo Maggiore Roberto Sisti -, alla presenza del Comandante della Compagnia di Cassino – Maggiore Giovanni Anastasia, che ha illustrato con una breve ma dettagliata monografia del territorio le caratteristiche salienti della giurisdizione affidata agli uomini dell’Arma. I dati relativi all’attività svolta dai Carabinieri che comprendono l’attività puramente investigativa a tutela delle fasce più deboli della comunità con particolare attenzione nei confronti delle persone anziane e di prevenzione attraverso il capillare e ben radicato controllo del territorio attuato dalle pattuglie dell’Arma hanno dimostrato l’encomiabile dedizione espressa nella quotidianità dai Carabinieri del Comando Stazione di Atina. Il Procuratore della Repubblica di Cassino ha tessuto parole di elogio per la professionalità profusa riconoscendo – nell’incessante opera dei Carabinieri offerta a tutela della legalità e di assoluta sensibilità alla domanda di sicurezza che proviene dai piccoli centri dell’entroterra ciociaro – quel valore aggiunto che pone in risalto le qualità morali e l’etica dei militari dell’Arma. A seguire si è tenuta una breve visita presso la sede comunale e del “Palazzo Ducale” di Atina a cura del sindaco Adolfo Valente.

COMUNICATO STAMPA