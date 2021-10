Il primo romanzo de “IL COLLEGIO” I SEGRETI DELLA FORTEZZA AQUIBIS di Valentina Cambi

La fortezza Aquibis ospita un collegio molto particolare, che proietta i suoi allievi in un’epoca diversa dal presente: Marta, Penelope, Francesco e João vi sono appena stati ammessi e si ritrovano così a vivere nel 1969, l’anno dello sbarco sulla Luna e dell’esplodere delle prime contestazioni giovanili. Spinti dalla curiosità e animati da un forte spirito di solidarietà e di amicizia, non appena scoprono del misterioso furto di un medaglione, i quattro ragazzi decidono di darsi da fare per ritrovarlo, avventurandosi tra i segreti meandri del castello e sfidando le ferree regole della scuola e le antipatie degli altri collegiali, alcuni dei quali cercheranno di mettere loro i bastoni tra le ruote. Professori e sorveglianti, dal canto loro, sembrano fermamente intenzionati a tenere nascosti i misteri dell’Aquibis. Riusciranno a svelarli i quattro protagonisti di questa storia? Che cosa si cela nella proibitissima ala est? E perché per loro è vietato anche solo avvicinarvisi?

“I segreti della fortezza Aquibis” di Valentina Cambi, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali. Il romanzo trae ispirazione dal programma “Il Collegio”, che ritorna su Rai2 in prima serata da martedì 26 ottobre con la sesta edizione.

Valentina Cambi, laureata in lettere classiche, con un diploma di perfezionamento (PhD) in linguistica e un master in sceneggiatura, è autrice, sceneggiatrice, direttore artistico e traduttrice. Ha pubblicato numerosi libri, fumetti e magazine per note case editrici italiane e internazionali.

Euro: 15,90

