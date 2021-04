Il primo pastificio artigianale che impiega solo persone con sindrome di Down

Un grande progetto di inclusione sociale! Sarà presto inaugurato a San Paolo del Brasile un pastificio artigianale che sarà interamente gestito da persone con sindrome di Down.

A darne notizia è l’Istituto UniDown, una organizzazione non governativa che opera a sostegno di circa 300 persone con sindrome, sulla scia di un’altra grande novità in terra brasiliana: l’elezione della prima consigliera comunale con sindrome di Down.

Così Vaticana, è questo il nome che prenderà il pastificio in onore deliberatamente alla Biblioteca apostolica vaticana, è pronta ad accogliere questi lavoratori speciali, in vista anche della prossima giornata internazionale dedicata alla sindrome di Down, in programma come ogni anno il 21 marzo.

“Vaticana è un marchio di pasta che nasce bene per il suo carattere umanitario e aggregatore. Vogliamo unire volontari e aziende per dare un’opportunità di lavoro a persone speciali e alle famiglie più vulnerabili, in questo terribile momento segnato dal Covid-19“, spiega il Presidente dell’Istituto UniDown, Marco Berti.

La pasta, una volta prodotta, sarà commercializzata nella vendita al dettaglio e nei ristoranti.

Una bellissima storia che qui da noi ha ricordato un po’ il magnifico percorso della nostra Locanda dei Girasoli, il ristorante gestito da ragazzi Down che negli ultimi anni ha subito continui stop e ripartenze. Da ottobre 2020 è chiusa nuovamente fino a data da destinarsi, ma noi speriamo vivamente che questo e nuovi altri importanti progetti di inclusione ripartano al più presto!

Fonte Greenme