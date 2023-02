Il prestigioso riconoscimento dell’Accademia Kronos ai Carabinieri Forestali

Venerdì scorso a Roma, una rappresentanza dell’Accademia Kronos guidata dal Presidente Franco Floris, ha consegnato il premio “Io faccio la mia parte 2022” ai Carabinieri-Forestali, presso il Comando Ufficio Territoriale per la Biodiversità. A ricevere il prestigioso riconoscimento il Generale Nazario Palmieri in rappresentanza dell’arma dei Carabinieri. Accademia Kronos è un’associazione ambientalista attiva da ormai oltre 25 anni (erede spirituale di Kronos 1991, una delle prime realtà ambientaliste italiane) ed è stata la prima in Italia ad affrontare il problema dei cambiamenti climatici. È stata la promotrice ed ideatrice del premio internazionale “Un Bosco per Kyoto”, assegnato per svariati anni nella Sala della Protomoteca al Campidoglio (Roma) ad illustri personaggi di tutto il mondo, distintisi per le proprie azioni a favore dell’ambiente. Nel 2017 ha deciso di “evolvere” tale evento, lanciando la campagna “Io faccio la mia parte” e l’omonimo premio (‘We Are Doing Our Part’ nella versione internazionale). “La nostra campagna è un’assunzione di responsabilità personale – spiega il presidente nazionale di Accademia Kronos, il ligure Franco Floris -. Noi siamo abituati a chiedere agli altri (al Governo, al ministro, al sindaco ecc.) di risolvere i grandi problemi. È arrivato il momento che ognuno di noi cominci a fare direttamente qualcosa. Le ‘piccole azioni’ prese singolarmente appaiono poca cosa, ma, insieme, milioni di ‘piccole azioni’, possono fare la differenza”. Tra i presenti al conferimento del premio, il Colonello Minniti, il vice comandante nazionale delle guardie di AK Armando Bruni, i membri del direttivo Vincenzo Avalle e Bruna Antonelli.

COMUNICATO STAMPA