Il presidente Pompeo su elezione vertici circolo Pd di Pontecorvo

“Buon lavoro ai nuovi vertici del Partito Democratico di Pontecorvo, eletti nella giornata di ieri: al nuovo segretario Marco Di Vossoli e al suo vice Maurizio Paolozzi. L’auspicio e la speranza sono quelli di aprire una nuova pagina perPd locale, per avere maggiore forza e incisività all’azione politica sul territorio.Un augurio particolare voglio rivolgerlo all’amico Paolo Renzi, eletto presidente del circolo. A Paolo mi legano amicizia e stima personale. Questa elezione è il giusto e doveroso riconoscimento a un uomo di partito che da tempo lavora all’interno del Pd con grande spirito di coesione e inclusione, con l’unico interesse di coinvolgere il più possibile gli iscritti e consentire loro di partecipare all’operazione di rinnovamento e crescita, necessari per un’azione incisiva sui problemi reali del nostro Paese. Buon lavoro Paolo, sai che da parte mia hai tutto il sostegno e la vicinanza. Infine come non evidenziare la grande opera di mediazione messa in campo da Gianni Fantaccione in qualità di commissario, che ha saputo far dialogare le parti e arrivare al risultato di restituire una nuova guida al circolo”.Così il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ( in foto) sull’elezione dei nuovi vertici del Pd di Pontecorvo.

