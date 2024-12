Il presidente nazionale Ciotti in audizione al Senato per la giornata nazionale in memoria delle vittime delle marocchinate

Il presidente dell’associazione nazionale delle vittime delle marocchinate, Emiliano Ciotti, è stato ascoltato questo pomeriggio in Senato, dalla Commissione Affari Istituzionali, in merito all’esame dei disegni di legge 836 e 1255.Con le due proposte, una che vede come primo firmatario il Senatore Andrea De Priamo, l’altra del Senatore Maurizio Gasparri, si vuole istituire la Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra 1943-44.Il presidente Ciotti ha fatto una puntuale illustrazione delle terribili vicende che coinvolsero la popolazione civile italiana. I militari alleati, in particolare le truppe coloniali francesi, si macchiarono di orribili crimini: stupri, omicidi, furti e razzie.Le violenze incontrollate, conosciute comunemente con il termine “marocchinate”, iniziarono con lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943, proseguirono in Campania, Lazio, Toscana e si fermarono alle porte di Firenze, quando i magrebini francesi furono ritirati dal fronte per essere utilizzati nello sbarco in Franca meridionale.“Questa soldataglia lascò dietro di sé una lunga scia di sangue e dolore tra i civili italiani – dichiara Emiliano Ciotti, presidente nazionale dell’ANVM – finalmente dopo 80 anni di silenzio c’è la volontà del Parlamento di legiferare in materia e di istituire una giornata nazionale in memoria delle vittime di questi stupri di guerra. Noi indichiamo la data del 18 maggio per commemorare le donne e gli uomini colpiti da questa violenza. Ricordare questi drammatici eventi, troppo a lungo dimenticati, è anche un modo per affermare una cultura del rispetto e contrastare i tanti episodi di violenza che ancora oggi sono presenti in molti scenari di guerra.Ringraziamo il Senatore De Priamo per aver sposato questa causa – conclude Ciotti – e con lui il Senatore Gasparri e i componenti della Commissione che hanno avuto la sensibilità di ascoltare le nostre parole.”

ANVM, associazione nazionale Vittime delle marocchinate