Il presidente Luca Di Stefano incontra il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Stefano Boldrini

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano ha incontrato a Palazzo Jacobucci il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Stefano Boldrini. E’ stato un colloquio cordiale ed ispirato al desiderio di continuare la proficua collaborazione tra l’amministrazione provinciale e la GDF.

“La Guardia di Finanza svolge un ruolo cruciale nella tutela della legalità, nella lotta all’evasione fiscale e nel contrasto ai traffici illeciti. Siamo certi che, sotto la guida del Colonnello Boldrini, – ha detto il Presidente Di Stefano -, a cui do il benvenuto in Provincia di Frosinone, queste importanti attività saranno portate avanti con professionalità, dedizione e un forte senso di responsabilità”.

“Il neo comandante – ha spiegato ancora Di Stefano – porta con sé una vasta esperienza e una solida preparazione, frutto di anni di servizio in vari ruoli e sedi. Con il suo arrivo, si rafforza ulteriormente il nostro impegno collettivo a favore della legalità e della sicurezza nel nostro territorio. Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dai suoi predecessori ed in particolare dal Colonnello Tripoli, per il grande impegno messo in campo sul territorio. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per garantire benessere e sicurezza ai cittadini, e sono convinto che il nuovo comandante saprà rafforzare ulteriormente questo legame”.

COMUNICATO STAMPA