IL PRESIDENTE LUCA DI STEFANO HA CONVOCATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE. LA SEDUTA È IN PROGRAMMA PER IL 13 DICEMBRE

Il Presidente dell’Amministrazione provinciale, Luca Di Stefano, ha convocato il Consiglio provinciale che si riunirà in sessione ordinaria e in seduta di prima convocazione, per il giorno 13 dicembre 2024 alle ore 09:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) anno 2025 maggiorazione del 30%. Conferma delle misure delle tariffe. Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991 n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992 n. 172. Anno 2025. Aliquota 16%. Conferma aliquota. Decreto Legislativo n. 504/1992 – Addizionale Provinciale T.A.R.S.U. Anno 2025. Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione. Adozione Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. “Art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l’esercizio 2024”. Adempimenti ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, e ss. mm. e ii. Ricognizione delle partecipazioni possedute. Adempimenti ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022. Ratifica Decreto Presidenziale n. 76 del 27.11.2024. Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione n. 7 al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata in via d’urgenza dal Presidente della Provincia. Agenzia “Frosinone Formazione e Lavoro”. Determinazioni anno 2024/2025.