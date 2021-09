Il Presidente Giuseppe Conte a Formia per sostenere Paola Villa candidata a Sindaco per la coalizione M5S, Un’altra città, Io rEsisto

“Accogliamo con entusiasmo e onore la notizia di avere a Formia il Presidente Giuseppe Conte, afferma Antonio Romano, il Movimento 5 stelle di Formia ha sin da subito visto nella persona di Giuseppe Conte, una vera guida.

Per questo, il 24 settembre, insieme al Presidente Conte, parleremo e ascolteremo, i cittadini, le loro esigenze e problematiche e daremo loro risposte. Il suo supporto per la nostra candidata e per la sfida che ci attende è un’ulteriore conferma di quanto sia fondamentale per tutti noi il bene di Formia e di quanto sia importante rafforzare il legame con il territorio e per questo – ringrazio Giuseppe Conte per aver accettato il nostro invito”.

“Come candidata Sindaco della coalizione – sottolinea la professoressa Paola Villa – sono davvero felice e onorata di poter ricevere nella mia città il Presidente Giuseppe Conte. Avere il sostegno di un uomo così autorevole e preparato, come è giusto che sia da rappresentante dello Stato, ma nello stesso tempo così vicino ai cittadini e ai loro quotidiani problemi, mi fa sentire sicura e orgogliosa di mettermi ancora una volta al servizio di Formia, di continuare a combattere per temi quali la legalità , l’ ambiente e la cultura.

Spirito di abnegazione e conoscenza saranno le modalità che continuerò a perseguire, sempre e solo per la mia città e al fianco dei miei concittadini”

COMUNICATO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO UN’ALTRA CITTA’IO rEsisto