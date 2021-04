Il Presidente di Più Italia Pignalberi, annuncia l’istituzione di una scuola di preparazione politica per le future generazioni

Tra pochi mesi Più Italia darà vita ad una serie di incontri formativi e seminari, utili per i giovani che intendano intraprendere la carriera politica di professione, sia per quanti si propongano di acquisire competenze cognitivo-motivazionali, comunicative, relazionali e di leadership. Per il leader di Più Italia, è necessario istruire e preparare, nel migliore dei modi, i giovani e la futura classe dirigenziale che andra’ ad amministrare nei vari enti. La direzione della scuola di formazione politica è affidata alla pluridisciplinare competenza e sapienza del prof. Gabriele Furiosi, pioniere ed antesignano della Neurobiologia Politica e della Leadership, nonché Presidente dell’Istituto di Ricerca Dia-Logos. A tal riguardo, il Presidente Nazionale Pignalberi ha già annunciato che la prima sessione dei corsi di Formazione si terrà subito dopo la Convention Nazionale del partito Più Italia, fissata per giugno. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% dell’attività didattica prevista. Le iscrizioni saranno aperte da giovedì 8 aprile e a breve verrà pubblicato il programma della scuola.

