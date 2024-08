Il presidente dell’Amministrazione provinciale Di Stefano, saluta il Questore Condello prima del suo trasferimento

Ieri presso la Questura di Frosinone, si è svolto un cordiale incontro tra il Presidente dell’Amministrazione provinciale, Luca Di Stefano, e il Questore Domenico Condello. Il colloquio ha rappresentato un’occasione importante per il Presidente Di Stefano di esprimere personalmente al Questore Condello profondo apprezzamento per l’eccezionale lavoro svolto durante il suo incarico a Frosinone.

Il Presidente Di Stefano ha sottolineato come il Questore abbia dimostrato grande impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini, mantenere l’ordine pubblico e far rispettare la legge.

“Il dottor Condello ha lavorato con dedizione e professionalità, contribuendo in maniera determinante a rendere il nostro territorio un luogo più sicuro e assicurare tranquillità alla nostra collettività”, ha dichiarato il Presidente durante l’incontro.

Nel corso del colloquio, Di Stefano ha voluto anche congratularsi con il Questore Condello per il nuovo prestigioso incarico alla reggenza dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei Deputati. “Siamo certi che, anche in questa nuovo e importante ruolo, saprà portare la stessa professionalità e competenza che hanno contraddistinto il suo operato a Frosinone” ha aggiunto il Presidente.

L’incontro si è concluso con un caloroso saluto: “A nome di tutta l’Amministrazione provinciale e della cittadinanza, esprimo i migliori auguri per il nuovo incarico. Siamo grati per tutto ciò che ha fatto per la nostra provincia e siamo convinti che continuerà a dare il meglio di sé al servizio delle istituzioni“, ha concluso Di Stefano, che ha omaggiato il Questore con un targa ricordo.