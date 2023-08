Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a Venezia per l’inaugurazione della 80esima Mostra del Cinema

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, e Lorenza Lei, delegata del settore cinema e audiovisivo parteciperanno nella giornata di domani, mercoledì 30 agosto, all’inaugurazione della 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Assisteranno alla proiezione in anteprima mondiale del film Comandante del regista Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro, che comanda il sommergibile Cappellini durante la Seconda guerra mondiale.

La Regione Lazio sarà presente a Venezia con due film finanziati da “Lazio Cinema International”: “Amor”, per la regia di Virginia Eleuteri Serpieri, che sarà presentato fuori concorso e “Una sterminata domenica”, film d’esordio di Alain Parroni, che sarà in concorso per il premio Orizzonti-Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”.

La presenza della Regione Lazio alla 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia conferma ancora una volta il ruolo di centralità che la stessa regione ha nei settori del cinema e dell’audiovisivo. Rappresentano infatti due elementi strategici di promozione e di sviluppo, attraverso tutta la filiera, per l’intero territorio.

