Il presidente della Provincia Pompeo saluta il rettore uscente Giovanni Beta

“Il suo mandato rettorale sarà certamente ricordato per la determinazione, gli obiettivi centrati e una gestione attenta, ragionata ed estremamente cauta che hanno contribuito ad aumentare l’appeal della nostra Università, ad oggi con più di ottomila iscritti. Un uomo estremamente concreto, un degno rappresentante delle istituzioni che in ogni occasione ha dimostrato quanto il lavoro svolto in questi sei anni alla guida dell’Uniclam abbia portato risultati lusinghieri e tangibili, tenendo alto il nome dell’Ateneo. Non da ultimo l’impegno continuo nei rapporti che l’Università ha intrapreso con le altre istituzioni del territorio, in primis con le amministrazioni comunali, alla continua ricerca di progetti da suggerire, condividere e realizzare per la crescita e lo sviluppo della nostra provincia.

A Giovanni i miei migliori auguri per un prosieguo di carriera altrettanto brillante come quella sinora intrapresa e l’invito a continuare a collaborare con le istituzioni e gli enti di questo territorio portando la sua innegabile e preziosa esperienza al servizio della collettività e, soprattutto, dei nostri giovani”.

Queste le parole che il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha rivolto al Magnifico Rettore, prof. Giovanni Betta, in procinto di lasciare l’Ateneo cassinate nelle mani del nuovo Rettore, il prof. Marco Dell’Isola.

COMUNICATO STAMPA30