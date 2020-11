Il presidente della Provincia Pompeo incontra il dg Asl D’Alessandro

Si è svolto ieri pomeriggio, nella sede della Direzione Generale della Asl, l’incontro tra il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, e il direttore generale della Asl, Pierpaola D’Alessandro.

In un clima di estrema cordialità improntato alla collaborazione futura, il presidente e il direttore generale hanno affrontato il delicato tema della sanità provinciale in questo lungo periodo di pandemia, dalla rimodulazione dei servizi per rispondere all’emergenza sanitaria, passando per la riorganizzazione ospedaliera chiamata a garantire efficienza e diritto alla salute dei cittadini, arrivando alle criticità del sistema alle quali si deve far fronte con urgenza.

Da parte sua il presidente, pur sottolineando l’impegno costante rivolto alla situazione legata al Covid, ha convenuto con la D’Alessandro la necessità di continuare a tenere alta l’attenzione anche sulle altre patologie non direttamente legate al virus, nell’ottica di un’assistenza costante al malato e al suo diritto di essere curato sul territorio.

“Nell’augurare alla nuova direttrice generale un proficuo lavoro per la sanità del nostro territorio – ha commentato Pompeo a margine dell’incontro – le ho confermato la mia disponibilità e quella dell’Ente che presiedo a collaborare per mantenere sempre al centro del sistema i bisogni e le necessità del malato”.

COMUNICATO STAMPA