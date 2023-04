Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano visita la Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti di Frosinone

Il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano ha fatto visita, ieri pomeriggio, alla Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti di Frosinone, punto di riferimento importantissimo del territorio per tantissimi giovani, famiglie e persone bisognose di assistenza.

Chiara Amirante fondatrice della Comunità Internazionale “Nuovi Orizzonti” e i suoi collaboratori, oltre ad offrire numerosi servizi e percorsi innovati per dare risposta al disagio, coordinano dalla Cittadella Cielo le 200 sedi sparse, ormai, in tutto il mondo con l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale attraverso azioni di solidarietà a sostegno di chi è in grave difficoltà, con particolare attenzione alle tante problematiche che caratterizzano i ragazzi di strada e il mondo giovanile. Nuovi Orizzonti interviene anche nell’ambito della formazione per rispondere a una forma di disagio sociale più diffusa e stratificata, riconducibile a una crisi di senso e di valori.

“Ci sono realtà sul nostro territorio – ha detto il Presidente Di Stefano – che lavorano in silenzio per dare risposte a qualsiasi disagio e che riescono a costruire percorsi anche dove le strade della vita sembrano compromesse. Una di queste eccellenze è sicuramente la Cittadella Cielo della Comunità Nuovi Orizzonti che, attraverso Chiara Amirante e i suoi infaticabili collaboratori, quotidianamente, si occupa delle attuali emergenze che colpiscono sempre più frequentemente i giovani. Nel nostro incontro abbiamo riflettuto e condiviso possibili idee su cui poter lavorare insieme in futuro. Lo faremo con entusiasmo e abnegazione perché nel nostro territorio ci sono tantissime persone che hanno bisogno di aiuto e non devono essere abbandonate a se stesse”.

COMUNICATO STAMPA