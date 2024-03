Il presidente della Provincia, Luca Di Stefano partecipa alla visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Cassino e Ferentino

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha accolto e accompagnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella visita istituzionale in occasione dell’80mo anniversario della distruzione di Cassino e per la deposizione di una corona per commemorare la memoria di Don Giuseppe Morosini.

Il Presidente Luca Di Stefano ha dichiarato: “E’ stato un onore e un grandissimo privilegio aver potuto accompagnare il Capo dello Stato in questa sua visita istituzionale sul nostro territorio. E’ stata una giornata toccante ed emozionante, in cui, ancora una volta abbiamo celebrato il grande valore del nostro amato territorio. La presenza del Presidente Mattarella è di significativa importanza, a conferma del grande sacrificio di Cassino. Città Martire a causa del conflitto bellico, rinata dalle sue macerie come luogo simbolo di pace per tutto il mondo”.

“Un momento altrettanto significativo è rappresentato dalla storia di Don Morosini, – ha concluso il Presidente Di Stefano – che ci insegna l’importanza dei valori di solidarietà, coraggio e sacrificio. È un onore rendere omaggio a un eroe della nostra storia locale e nazionale. Si tratta di una figura straordinaria a cui va riconosciuto il contributo alla lotta per la libertà e alla difesa dei valori fondamentali della democrazia”.

COMUNICATO STAMPA