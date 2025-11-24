Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano incontra il Sindaco Ferdinando nell’ambito del percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha visitato venerdì il Comune di Piedimonte San Germano nell’ambito del percorso di ascolto territoriale “Ciao, Sindaco”, l’iniziativa con cui la Provincia sta incontrando i sindaci dei diversi comuni per raccogliere esigenze, priorità e proposte in materia di viabilità e programmazione infrastrutturale.

Ad accoglierlo il Sindaco Gioacchino Ferdinandi, con il quale si è svolto un confronto approfondito sulle principali criticità e sulle opportunità di intervento riguardanti la rete stradale provinciale che attraversa il territorio. Piedimonte San Germano rappresenta un nodo strategico per mobilità, attività produttive e collegamenti intercomunali, e richiede una pianificazione attenta e mirata.

Durante l’incontro sono stati analizzati i tratti stradali che necessitano di interventi prioritari, sia sul piano della manutenzione ordinaria sia su quello della messa in sicurezza e dell’adeguamento infrastrutturale.

«Incontri come questo sono fondamentali per costruire una programmazione efficace, basata sulle reali esigenze dei territori» – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano. «Piedimonte San Germano è un comune centrale per il tessuto economico e logistico della provincia. La collaborazione con l’amministrazione comunale ci permette di definire priorità condivise e di lavorare per garantire infrastrutture sicure, moderne e adeguate alle necessità della comunità».

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Gioacchino Ferdinandi, che ha sottolineato l’importanza del confronto istituzionale:

«La viabilità è un elemento essenziale per cittadini, imprese e servizi. Il dialogo con la Provincia è un passaggio fondamentale per condividere criticità, pianificare interventi mirati e rispondere con tempestività ai bisogni del territorio. Ringrazio il Presidente Di Stefano per la vicinanza e per l’attenzione concreta dimostrata verso il territorio».