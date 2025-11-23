Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano in visita per il percorso “Ciao, Sindaco”: confronto su viabilità e programmazione infrastrutturale

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha visitato venerdi il Comune di Roccasecca nell’ambito del percorso di ascolto territoriale “Ciao, Sindaco”, l’iniziativa con cui l’Amministrazione provinciale sta incontrando i sindaci dei diversi comuni per raccogliere esigenze, priorità e proposte in materia di viabilità e servizi.

Ad accoglierlo il Sindaco Giuseppe Sacco, insieme all’Assessore Ivan Cerrone, al Presidente del Consiglio Giuseppina Iannotta, all’Assessore Claudio Bove e al Vicesindaco Valentina Chianta. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto operativo sulle principali criticità della rete stradale provinciale che interessa il territorio di Roccasecca, un nodo strategico per mobilità, attività produttive e insediamenti residenziali. Si è parlato della frana in località Caprile e di Via Melfi che, purtroppo, è soggetta a diverse criticità riguardanti il manto stradale.

Nel corso del confronto sono stati approfonditi gli interventi necessari sia sul versante della manutenzione ordinaria sia in un’ottica di programmazione infrastrutturale più ampia.

«Il percorso Ciao, Sindaco è nato per ascoltare direttamente le esigenze dei comuni e programmare interventi concreti sulla rete viaria» – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano. «Roccasecca è un punto di riferimento della nostra provincia e merita infrastrutture sicure, moderne ed efficienti. Il confronto con l’amministrazione comunale è fondamentale per definire priorità condivise e dare risposte puntuali alla comunità».

Il Sindaco Giuseppe Sacco ha espresso apprezzamento per la visita e per la disponibilità della Provincia:

«Roccasecca ha esigenze specifiche legate alla mobilità e ai collegamenti, determinanti per cittadini, servizi e attività produttive. La presenza del Presidente Di Stefano e il dialogo avviato rappresentano un segnale importante di attenzione concreta verso il territorio. Lavorare insieme ci permette di sviluppare una programmazione efficace e di intervenire con tempestività sulle criticità».