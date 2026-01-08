IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LUCA DI STEFANO DÀ IL BENVENUTO AL NUOVO PREFETTO GIUSEPPE RANIERI

Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha incontrato, questa mattina, per la prima volta a Palazzo Jacobucci, il nuovo Prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, dando avvio a un percorso di collaborazione istituzionale nell’interesse del territorio. L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e reciproca disponibilità, è stato l’occasione per un primo confronto sui principali temi che riguardano la provincia, dalla sicurezza alla coesione sociale, fino allo sviluppo delle comunità locali. «Al Prefetto Giuseppe Ranieri rivolgo, a nome dell’Amministrazione provinciale, un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro – dichiara il Presidente Luca Di Stefano –. La sua esperienza, la sua competenza giuridica e il suo profilo umano rappresentano un valore importante per un territorio che ha bisogno di istituzioni forti, credibili e capaci di fare rete».Il Presidente Di Stefano, inoltre nel segno della continuità, sottolinea la piena disponibilità della Provincia a instaurare un rapporto istituzionale leale, concreto e collaborativo con la Prefettura, nell’interesse dei Comuni e dei cittadini.«La Provincia di Frosinone è e vuole essere sempre di più la casa dei Comuni – aggiunge Di Stefano –. In questa prospettiva, garantiamo sin da ora al nuovo Prefetto la massima collaborazione su tutti i temi strategici: dalla sicurezza alla legalità, dallo sviluppo economico alla coesione sociale, dalla tutela del territorio al sostegno agli enti locali. Solo attraverso un dialogo costante e un lavoro condiviso tra istituzioni possiamo affrontare con efficacia le sfide che ci attendono».

