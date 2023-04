Il presidente della Provincia inaugura lo spazio belvedere del laghetto di Capodacqua a Castrocielo

Il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano ha inaugurato questa mattina insieme al sindaco Gianni Fantaccione, all’amministrazione Comunale di Castrocielo e al consigliere provinciale Antonella Di Picchio lo spazio belvedere del laghetto di Capodacqua. Nel 2021 seguito di un’ondata di maltempo, infatti, una parte del terrazzamento era crollata. I lavori di ripristino e messa in sicurezza eseguiti dalla Provincia di Frosinone sono iniziati alla fine del 2022 e completati nelle mese di marzo.

“Come tutti sappiamo, la nostra Provincia – ha detto il Presidente Di Stefano – è caratterizzata da un territorio molto complesso, dove la presenza di corsi d’acqua, le zone montane e la morfologia del suolo creano situazioni di rischio idrogeologico che possono provocare frane, alluvioni e smottamenti.

Questi fenomeni rappresentano una minaccia per la sicurezza delle persone e per l’integrità dei beni e delle infrastrutture. Per questo motivo, le istituzioni devono fare della prevenzione del dissesto idrogeologico una priorità assoluta. Oggi guardiamo con ottimismo al futuro, vista la relativa celerità con la quale la Provincia di Frosinone è riuscita a rimettere in sicurezza questa area del laghetto di Capodacqua.

Siamo in prima linea cercare di prevenire il rischio idrogeologico. Servono azioni concrete, come la messa in sicurezza dei torrenti e la realizzazione di opere di difesa idraulica. Tuttavia, sappiamo bene che il lavoro da fare è ancora molto e che è necessario un impegno costante e continuo da parte di tutti”.

“L’iter della messa in sicurezza è partito con l’allora presidente Antonio Pompeo – ha detto il Sindaco Gianni Fantaccione – grazie anche l’impegno del consigliere provinciale Di Pucchio, i lavori e il completamente degli stessi è avvenuto, invece, con il nuovo presidente Luca Di Stefano. Quindi è evidente una continuità politica che ha portato ad un risultato importante per il nostro paese. Riconsegnamo alla nostra comunità, in particolare ai giovani e ai bambini, uno spazio fondamentale per lo svago e il divertimento a contatto con la natura. Un bel biglietto da visita in vista dell’arrivo delle migliaia di persone che passeranno di qui con la bella stagione”.

COMUNICATO STAMPA