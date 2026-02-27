Il presidente della Provincia, Di Stefano alla celebrazione degli 87 anni dei Vigili del Fuoco a Frosinone

Questa mattina il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha preso parte alla cerimonia celebrativa della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, svoltasi presso il Comando provinciale di Frosinone.

L’iniziativa ha rappresentato la prima cerimonia celebrativa dedicata all’istituzione del Corpo, un momento particolarmente significativo per rendere omaggio alla storia, ai valori e alla missione di uno dei presìdi fondamentali dello Stato al servizio della sicurezza dei cittadini e della tutela del territorio.

La ricorrenza ha costituito un’occasione di riflessione sull’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco, chiamati ogni giorno a intervenire con professionalità, competenza e spirito di servizio nelle situazioni di emergenza e di maggiore difficoltà per le comunità.

Il Presidente Di Stefano ha rivolto parole di apprezzamento e riconoscenza per l’attività svolta dal Corpo, sottolineando il valore umano e istituzionale del lavoro portato avanti dai Vigili del Fuoco sul territorio provinciale.

«I Vigili del Fuoco rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la sicurezza delle nostre comunità – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano –. Celebrare oggi la fondazione del Corpo significa riconoscere il sacrificio, la dedizione e l’alto senso dello Stato che caratterizzano ogni intervento svolto a tutela dei cittadini».

Nel corso della cerimonia, il Presidente ha inoltre rivolto un saluto di benvenuto al nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Pietro Giovanni Muscinesi, recentemente insediatosi alla guida del Comando di Frosinone, esprimendo al contempo un sentito ringraziamento al primo dirigente Alessandra Rilievi per il lavoro svolto e per l’impegno profuso durante il suo incarico alla guida del Comando provinciale.

«Al Comandante Muscinesi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro – ha aggiunto Di Stefano – certo che la sua esperienza e la sua competenza rappresenteranno un valore aggiunto per il territorio. Desidero inoltre ringraziare il primo dirigente Alessandra Rilievi per la professionalità e la dedizione dimostrate a servizio della nostra provincia. La Provincia di Frosinone garantisce piena collaborazione istituzionale, nella convinzione che il lavoro sinergico tra enti sia fondamentale per rafforzare la sicurezza e la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini».

Il Presidente ha infine ribadito l’impegno dell’Amministrazione provinciale nel sostenere e valorizzare tutte le istituzioni impegnate quotidianamente nella protezione delle comunità locali, evidenziando come la collaborazione tra enti rappresenti un elemento essenziale per affrontare le sfide del territorio con efficacia e responsabilità.