Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, saluta il sindaco di Colfelice Bernardo Donfrancesco

Ieri presso Palazzo Jacobucci, il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha salutato con affetto e riconoscenza il Sindaco di Colfelice, Bernardo Donfrancesco, che ha deciso di non ricandidarsi, concludendo così oltre mezzo secolo di servizio come primo cittadino del suo paese. In segno di stima e gratitudine, il Presidente Di Stefano ha omaggiato Donfrancesco con una medaglia ricordo, come riconoscenza per la dedizione e l’impegno profusi in tanti anni di amministrazione.

Il Presidente Luca Di Stefano ha dichiarato: “Il Sindaco Berardo Donfrancesco rappresenta un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico. Per oltre cinquant’anni ha guidato Colfelice con passione, saggezza e un profondo senso di responsabilità. La sua capacità di trasformare le sfide in opportunità e di mantenere sempre al centro l’interesse dei cittadini è un esempio per tutti noi. Gli siamo immensamente grati per tutto ciò che ha fatto e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

La carriera di Donfrancesco è iniziata nel 1970, dopo un’esperienza come insegnante di lingua e letteratura inglese e preside. Sin dall’inizio, ha dimostrato un forte legame con la sua comunità, riuscendo a trasformare l’affetto dei cittadini in iniziative concrete per il benessere del paese.

Il Presidente Di Stefano ha concluso l’incontro con un augurio speciale: “Grazie, sindaco, per il tuo impegno e la tua dedizione. La tua eredità continuerà a vivere nelle mani di coloro che hai ispirato e guidato”.

COMUNICATO STAMPA