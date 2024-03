Il Presidente della Provincia di Frosinone Di Stefano, ha partecipato al tavolo per l’ordine e sicurezza presieduto dal Ministro Piantedosi

Il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha partecipato questa mattina, in Prefettura, al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto eccezionalmente dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.“Desidero ringraziare ancora una volta il Ministro Piantedosi – ha detto il Presidente Di Stefano a margine della riunione – per aver risposto all’appello del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, in tempi brevissimi. Questo ci dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, la sua grande attenzione e sensibilità verso le criticità del nostro territorio. Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato la città capoluogo c’è bisogno di un ulteriore sforzo congiunto tra istituzioni e forze dell’ordine per riuscire a contrastare il crimine e il malaffare. Oggi lo Stato, attraverso la presenza del Ministro Piantedosi, ha fatto sentire con vigore la sua vicinanza a questo territorio.Si tratta sicuramente di un aspetto fondamentale per intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire la maggior sicurezza possibile ai cittadini della nostra Provincia”.”Un particolare ringraziamento – ha concluso Di Stefano – è doveroso anche nei confronti del signor Prefetto, Ernesto Liguori, del Questore, Domenico Condello e di tutte le forze dell’ordine del nostro territorio per la prontezza con cui, in caso di necessità, riescono a dare le giuste e necessarie risposte”.

Correlati