Il Presidente della Provincia di Frosinone Di Stefano a Sant’Apollinare per un sopralluogo sulla SP 89

Il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha effettuato ieri un sopralluogo sulla strada provinciale 89 “dei Santi” (braccio Ovest), nel comune di Sant’Apollinare. All’incontro hanno partecipato il sindaco del paese Monica Del Greco, il vice sindaco Paolo Arciero, il consigliere comunale Francesco Broccoli e il responsabile dell’area 5 del settore Viabilità della Provincia di Frosinone, Arch. Michele Antoniani.

L’iniziativa rientra nel programma provinciale di manutenzione stradale denominato “Sulla Buona Strada”, volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle arterie fondamentali . Come ha ricordato lo stesso Di Stefano, “Abbiamo il dovere di garantire la sicurezza e la piena fruibilità della rete viaria provinciale” , confermando così l’impegno dell’ente sui problemi della viabilità locale.

“La sicurezza dei cittadini passa anche da infrastrutture adeguate, – ha commentato invece il primo cittadino Monica Del Greco – e il confronto diretto con il Presidente Di Stefano è un passo importante verso la soluzione concreta dei problemi”.

Il Presidente Di Stefano ha annunciato che, proprio per rispondere alle criticità emerse, la Provincia avvierà l’iter che porterà alla definizione dei lavori di riqualificazione del manto stradale, reso sconnesso dal transito dei mezzi pesanti e dei fossi laterali lungo il tratto interessato (circa un chilometro). Il sopralluogo si è concluso con un momento di confronto tra i partecipanti, i quali hanno ribadito la piena collaborazione fra l’Ente provinciale e l’amministrazione comunale per accelerare l’esecuzione dei lavori richiesti. In sintesi, la Provincia di Frosinone conferma così il proprio ruolo di tutela della viabilità locale, in linea con gli obiettivi del progetto “Sulla Buona Strada” e con gli impegni presi di fronte ai comuni.

