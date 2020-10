Il presidente della Provincia Antonio Pompeo incontra la nuova presidente di Unindustria Frosinone Miriam Diurni

Dopo la nomina dei giorni scorsi, si è svolto presso la sede della Provincia di Frosinone l’incontro tra la nuova presidente di Unindustria Frosinone Miriam Diurni e il presidente Antonio Pompeo.Il presidente della Provincia ha rinnovato gli auguri di buon lavoro alla nuova guida degli industriali ciociari e i due hanno convenuto su un aspetto: in questa fase di estrema difficoltà legata alla pandemia bisogna non fermarsi ma continuare a lavorare e a mettere in campo progetti per non paralizzare l’economia del territorio.Il presidente Pompeo ha illustrato le diverse azioni dell’ente di piazza Gramsci: in primis il potenziamento della Stazione Unica Appaltante, attraverso la prossima istituzione di un ufficio consortile per coinvolgere i Comuni e snellire le procedure di gara, oltre potenziamento del settore Ambiente.Da diverso tempo la Provincia e Unindustria stanno lavorando per definire linee guida sulle Aua – Autorizzazione Unica Ambientale, così da offrire uno strumento alle imprese univoco e certo. Senza dimenticare il grande lavoro per l’istituzione dell’Its Meccatronico del Lazio, da implementare e rendere patrimonio di tutto il territorio.

“Ringrazio il presidente Pompeo per l’accoglienza – ha spiegato la Diurni – è fondamentale la collaborazione e il confronto continuo tra la Provincia e Unindustria. Stiamo affrontando una fase complicata, ma ci sono segnali importanti con molte aziende che vogliono investire e chiedono alle istituzioni infrastrutture di livello. Da questo momento possiamo rialzarci, se tutti insieme remiamo dalla stessa parte. Una buona notizia arriva dalle procedure del Sin Valle del Sacco: stanno andando avanti e auspichiamo che si risolvano a breve per dare una spinta fondamentale allo sviluppo, oltre che al risanamento ambientale”.

“Un incontro proficuo e propositivo – ha aggiunto il presidente Pompeo – sulla scorta di una collaborazione tra la Provincia e Unindustria che è sempre stata all’insegna della trasparenza e del rispetto: siamo consapevoli che possiamo essere attori determinanti per l’economia e l’occupazione di questa comunità. Da parte nostra – ha concluso il presidente della Provincia – siamo impegnati proprio nei settori della viabilità, della scuola e dell’ambiente che si intersecano alla perfezione con la mission degli industriali. Continuiamo con l’impegno di sempre, mettiamo al primo posto il territorio e cerchiamo di superare questa fase difficile”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati