Il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, augura buon lavoro al nuovo sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli è il nuovo sindaco di Frosinone, a complimentarsi ed augurare buon lavoro è il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, – “ancora un’altra conferma che il centro-destra unito vince.” Esordisce Quadrini, ribadebdo il ruolo fondamentale della Lega nella campagna elettorale del Capoluogo di Provincia – “Noi della lega abbiamo sostenuto con grande determinazione l’amico Mastrangeli perché uomo di centro – destra , al quale ribadisco la mia grande stima. Frosinone meritava di avere una guida come lui. Sono certo che si impegnerà fin da subito per la sua comunità presentando nuove proposte e progetti e mettendo al primo posto prospettive per il futuro del nostro capoluogo di provincia. Gli auguri più sinceri di buon lavoro.”

COMUNICATO STAMPA

