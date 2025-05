Il Presidente del gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone, Quadrini: “Con Tajani una guida autorevole, che dà forza e credibilità all’Europa e all’Italia”

“La rielezione di Antonio Tajani a vicepresidente del Partito Popolare Europeo è una notizia che ci riempie d’orgoglio e conferma, ancora una volta, la sua statura politica, la sua credibilità internazionale e il suo profondo senso delle istituzioni”. A dichiararlo è il presidente del gruppo provinciale di Forza Italia di Frosinone, Gianluca , che esprime le più vive congratulazioni al leader azzurro, rieletto ai vertici del PPE, la più grande famiglia politica del Parlamento europeo.

“Antonio Tajani è da sempre una figura di equilibrio, visione e responsabilità. La sua leadership è riconosciuta a livello europeo e il suo impegno per costruire un’Europa più giusta, più sicura e più vicina ai cittadini è stato premiato ancora una volta. Non possiamo che essere fieri di avere un punto di riferimento così autorevole alla guida del nostro partito e nel cuore dell’Europa.”

Per Forza Italia, si tratta di un riconoscimento importante anche in vista delle prossime sfide, in Italia e in Europa: “Il PPE – conclude il presidente del gruppo azzurro in Provincia di Frosinone – è la casa dei moderati, dei popolari, dei riformisti. E Tajani è l’uomo giusto per rafforzarne i valori e proiettarli nel futuro. A nome di tutto il gruppo provinciale di Forza Italia a Frosinone, esprimo il nostro pieno sostegno e le più sincere congratulazioni per questa nuova e meritata conferma.”