Il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini dà il benvenuto al nuovo Questore di Frosinone Morelli e ringrazia il dott. Condello per l’eccellente lavoro svolto

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, esprime un caloroso benvenuto al nuovo Questore di Frosinone, Pietro Morelli, che assume la guida della Questura. Al contempo, il Presidente desidera rivolgere un sincero ringraziamento all’ex Questore, Domenico Condello, per l’eccellente lavoro svolto durante il suo incarico.

“È con grande piacere che accolgo il nuovo Questore, il dott. Pietro Morelli, che porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza delle dinamiche di sicurezza del nostro territorio. Sono certo che la sua leadership saprà continuare a garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità, proseguendo il lavoro di eccellenza già tracciato in questi anni”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale.

Un pensiero di profonda gratitudine è stato espresso nei confronti dell’ex Questore Domenico Condello: “Desidero ringraziare di cuore il dott. Condello per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui ha guidato la nostra Questura. Sotto la sua direzione, il territorio ha visto una significativa crescita in termini di sicurezza e coesione sociale. Il suo lavoro ha rappresentato un punto di riferimento per tutte le forze dell’ordine, contribuendo in modo determinante alla serenità dei cittadini.”

Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo del Questore nel garantire la sicurezza del territorio, un compito che richiede competenza, determinazione e una visione chiara delle necessità della comunità. “Il lavoro svolto dal dott. Condello non sarà dimenticato e sono sicuro che il nuovo Questore saprà continuare su questa strada, con la stessa passione e impegno”, ha concluso.

Con la nomina di Pietro Morelli si apre dunque una nuova pagina per la sicurezza di Frosinone e dell’intera provincia, con l’augurio che il percorso intrapreso possa continuare a portare risultati positivi e duraturi per tutti i cittadini.

COMUNICATO STAMPA