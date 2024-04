Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, si Complimenta con gli studenti del liceo scientifico Tulliano per il successo nei giochi matematici

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha espresso il suo caldo apprezzamento e le sue congratulazioni alla squadra di studenti e studentesse del Liceo Scientifico Tulliano per il loro eccezionale successo nelle Semifinali dei Giochi Matematici tenutisi a Sora, organizzati dall’Università Bocconi. Grazie alla loro straordinaria performance, il team è stato ammesso a partecipare alla Finale Nazionale che si terrà a Milano il prossimo 25 Maggio. Giulia, Martina, Marco, Leandro e Ludovica, questi i nomi dei finalisti. Tra l’altro, Marco è il primo arrivato in tutta la provincia di Frosinone. Quadrini, ha inoltre sottolineato l’incredibile talento e la dedizione dimostrati dagli studenti del Liceo Scientifico Tulliano nel raggiungere questo prestigioso traguardo. “È con grande orgoglio che vediamo i nostri giovani eccellere in competizioni di questo genere”, ha dichiarato “Il loro impegno, la loro passione e la loro abilità nella risoluzione dei problemi matematici sono veramente ammirevoli.” Tuttavia, il Presidente ha voluto anche riconoscere il ruolo fondamentale svolto dagli insegnanti del Liceo Scientifico Tulliano nell’incoraggiare e guidare gli studenti lungo il loro percorso educativo. “Dietro ogni studente di successo ci sono insegnanti dedicati e competenti che li ispirano, li sostengono e li motivano”, ha aggiunto Quadrini. “Il loro lavoro instancabile e il loro impegno sono essenziali per la formazione dei nostri futuri leader e professionisti.”

In chiusura, ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento ai giovani, sottolineando l’importanza dello studio e della cultura per il loro futuro. “Carissimi giovani, questo successo dimostra che con impegno e determinazione potete raggiungere qualsiasi obiettivo vi proponiate. Studiate con passione e dedizione, perché la cultura è la chiave per aprire le porte del vostro futuro. Che questo sia solo l’inizio di un lungo e brillante percorso per voi.”

L’intera comunità si unisce nel congratularsi con la squadra del Liceo Scientifico Tulliano e nel desiderare loro il meglio per la Finale Nazionale a Milano. Che possano continuare a ispirare e ad essere un esempio luminoso per tutti i giovani della nostra provincia.

COMUNICATO STAMPA