Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, riflette sull’importanza della qualità della vita in relazione alla salute del nostro pianeta durante il convegno Eart Day.

Si è tenuto con successo nel Salone della Provincia di Frosinone il convegno dal titolo “Earth Day”, dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della sostenibilità ambientale in occasione della Giornata della Terra. Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, ha presieduto l’importante evento che ha visto la partecipazione di illustri relatori e esperti del settore come la dott.ssa Teresa Petricca, l’ing. Massimo Magliocchetti, l’ing. Alessandro Di Giosa e il Prof. Giorgio Buonanno. Durante il convegno, che ha visto la partecipazione e l’intervento del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, si sono affrontate tematiche cruciali legate alla qualità e alla salubrità dell’aria e del nostro pianeta, ponendo l’attenzione sul legame diretto tra questi fattori e la qualità della vita dei cittadini.

In questo contesto, Gianluca Quadrini, ha espresso profonde considerazioni sull’importanza di preservare e proteggere l’ambiente per garantire un futuro sostenibile e una migliore qualità della vita per le generazioni presenti e future – “l’urgenza di adottare politiche e azioni concrete volte a ridurre l’inquinamento atmosferico e a promuovere uno stile di vita eco-sostenibile è fondamentale. ll successo di questo evento non sarebbe stato possibile senza il contributo prezioso dei relatori, tra cui la dott.ssa Teresa Petricca, l’ing. Massimo Magliocchetti, l’ing. Alessandro Di Giosa e il Prof. Giorgio Buonanno. Il loro impegno e le loro competenze hanno arricchito la discussione e hanno contribuito a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità ambientale. Ringrazio il consigliere di Frosinone e membro laboratorio scalo, Anselmo Pizzutelli. Il Consiglio Provinciale desidera ringraziare tutti i partecipanti, i relatori e coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento. Continueremo a lavorare con impegno e determinazione per promuovere la tutela dell’ambiente e per garantire un futuro migliore per tutti.”