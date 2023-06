Il presidente del consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini da il benvenuto al ritorno di Rossana Carnevale in consiglio provinciale

Cambio in consiglio provinciale, Riccardo Ambrosetti si dimette e si assiste al rientro di Rossana carnevale, il ringraziamento del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini che spende parole di stima per entrambe le figure.

“In qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone voglio ringraziare Riccardo Ambrosetti per il lavoro che ha svolto in consiglio provinciale in questi 18 mesi, conducendo sempre un confronto costruttivo, nel segno della collaborazione ma soprattutto lavorando sempre per il bene del territorio. A lui il mio grande in bocca al lupo per la scelta di proseguire il suo percorso per Anagni.

Un sincero augurio voglio farlo al rientro della consigliera, Rossana Carnevale. Un ritorno in consiglio provinciale che sono certo si tradurrà in una grande opportunità vista la sua conoscenza della macchina amministrativa Provinciale. Con la vecchia amministrazione, abbiamo avuto già modo collaborare e confrontarci sulle questioni riguardanti il territorio e la sue capacità saranno di nuovo un valore aggiunto per la nostra Provincia. Per questo accolgo il suo rientro a braccia aperte augurandole buon e proficuo lavoro.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.