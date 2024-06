Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini, scrive al Vicepresidente della Regione Molise, Di Lucente, per il ripristino del collegamento autobus Venafro – Acquafondata

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha annunciato oggi di aver inviato una lettera congiunta, insieme al Sindaco di Acquafondata, marina De Meo, indirizzata al Vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente, per richiedere il ripristino del collegamento autobus tra Venafro e Acquafondata.

La lettera, firmata congiuntamente, sottolinea l’importanza di riattivare le tre corse giornaliere del servizio di trasporto, interrotto da circa due anni. “La riattivazione di questo collegamento è essenziale per rispondere alle esigenze scolastiche ed educative dei giovani della comunità e per agevolare le attività degli studenti,” dichiara il Presidente del Consiglio Provinciale. Inoltre, il servizio è cruciale per garantire il trasporto verso l’importante struttura sanitaria Neuromed di Pozzilli, che rappresenta un punto di riferimento per molte persone in cerca di cure specifiche.

Il Sindaco di Acquafondata ha dichiarato: “Questo collegamento è vitale per la nostra comunità. Ripristinarlo significherebbe migliorare significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini, garantendo loro accesso all’istruzione e alle cure sanitarie necessarie.”

Il Presidente del Consiglio Provinciale e il Sindaco di Acquafondata si appellano al buonsenso del Vicepresidente della Regione Molise, mettendo in luce quanto sia fondamentale per la comunità il ripristino di tale servizio. Entrambi esprimono la loro fiducia in un intervento tempestivo e positivo da parte delle autorità regionali. “Ringraziamo il Vicepresidente per l’attenzione che vorrà dedicare a questa nostra richiesta, auspicando un pronto e risolutivo intervento,” conclude il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA