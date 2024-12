Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini, partecipa alla 35ª Assemblea UPI: “Un confronto strategico per il futuro delle province italiane”

Due giornate a Roma per la 35ª Assemblea dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), un importante appuntamento che ha visto la partecipazione dei presidenti delle province italiane e dei loro delegati. La giornata di ieri, che si è aperta con i saluti istituzionali, ha visto l’ingresso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a sottolineare l’importanza del confronto tra le istituzioni locali e nazionali.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte all’assemblea insieme al Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. “È stato un incontro fondamentale per il rafforzamento del ruolo delle province in un contesto politico e amministrativo in continua evoluzione. La presenza del Presidente Mattarella ci ha ricordato l’importanza della collaborazione tra tutti i livelli istituzionali per il benessere delle comunità locali”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Quadrini al termine della giornata.

Uno dei momenti salienti dell’assemblea è stato l’elezione del nuovo Presidente dell’UPI, che ha raccolto i consensi unanimi dei partecipanti. “Formulo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente dell’UPI, Pasquale Gandolfi, Presidente della Provincia di Bergamo, una figura di grande valore che saprà guidare l’Unione delle Province verso sfide sempre più complesse, con l’obiettivo di consolidare l’autonomia e l’efficienza dei nostri enti locali”, ha aggiunto Gianluca Quadrini.

L’assemblea ha rappresentato un’opportunità per fare il punto sulla situazione delle province italiane, discutere su temi cruciali come la gestione delle risorse e le politiche di sviluppo territoriale, e promuovere una rete di collaborazione tra le istituzioni per affrontare insieme le sfide del futuro.

COMUNICATO STAMPA