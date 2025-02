Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini: “La fermata Tav e l’aeroporto di Frosinone è un passo fondamentale per rendere Frosinone un hub strategico per il trasporto e il turismo”

In risposta alle recenti dichiarazioni del Governatore del Lazio, Francesco Rocca, riguardo l’ipotesi di Frosinone come sede per il terzo aeroporto della regione, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, sottolinea l’importanza di proseguire su questa strada, con la consapevolezza che la realizzazione della fermata dell’alta velocità è il primo, fondamentale passo per rendere Frosinone un nodo strategico nel panorama dei trasporti del Lazio.

«Condivido pienamente quanto detto dal Governatore Rocca: Fiumicino è in procinto di raggiungere la saturazione e ciò, se da un lato è una conferma della crescita degli scambi e del flusso di viaggiatori, dall’altro implica la necessità di pensare a soluzioni alternative per il futuro. Frosinone, grazie alla sua posizione geografica strategica, potrebbe rappresentare una risposta efficace a questa esigenza», afferma il Presidente del Consiglio Provinciale.

Il collegamento rapido con Roma, tramite la fermata dell’alta velocità, sarebbe il volano perfetto per attrarre investimenti e sviluppare un nuovo hub logistico e turistico. «Il nostro territorio ha un vantaggio naturale, che lo pone in una posizione privilegiata rispetto ad altre province con ambizioni simili. La fermata Tav a Frosinone o nei comuni limitrofi, come Ferentino o Supino, sarebbe un passo decisivo per rafforzare la competitività della provincia», prosegue Quadrini.

In merito alla proposta di un aeroporto a Frosinone, il Presidente evidenzia che la realizzazione di un collegamento ferroviario veloce con la Capitale rappresenta una condizione propedeutica fondamentale per qualsiasi successiva valutazione. «L’infrastruttura ferroviaria è il prerequisito per il successo di ogni ipotesi di sviluppo aeroportuale. Se riuscissimo a garantire un accesso rapido e comodo a Roma, Frosinone sarebbe indubbiamente più appetibile e competitivo», conclude il Presidente che auspica, infine, che si apra al più presto un tavolo di discussione tra tutti gli attori coinvolti – dalla Regione Lazio al Ministero dei Trasporti – per definire gli step successivi e concretizzare questo progetto ambizioso, che potrebbe segnare una svolta significativa per l’intera provincia di Frosinone.