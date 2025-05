Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini, alla presentazione di “Sospesi” di Matteo Conti – “Un’opera intensa, un autore da sostenere”

Si è svolta presso la Sala Consiglio della Provincia di Frosinone la presentazione del libro “Sospesi”, l’opera del giovane autore Matteo Conti. All’evento ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Provinciale, che è intervenuto con parole di sincero apprezzamento nei confronti dell’autore e del suo lavoro. ”Matteo Conti – ha dichiarato il Presidente – rappresenta l’esempio di una gioventù che non ha paura di raccontarsi, di mettere nero su bianco emozioni, paure, sogni e riflessioni. Sospesi è un libro che colpisce per la sua autenticità, per la capacità di trasmettere sentimenti profondi e per uno stile narrativo diretto, ma ricco di sfumature”.

Durante il suo intervento, il Presidente ha sottolineato quanto sia importante che le istituzioni sostengano e valorizzino giovani autori del territorio, capaci di portare avanti un percorso di crescita personale e culturale. “Oggi più che mai – ha aggiunto – abbiamo bisogno di ascoltare le voci sincere di chi, come Matteo, sceglie la parola scritta per raccontare il proprio vissuto. È un libro bello da leggere, che lascia il segno e invita alla riflessione. Ringrazio Matteo per aver condiviso con noi un pezzo della sua anima”.

L’incontro si è concluso con un momento di confronto tra l’autore e il pubblico, segno del forte interesse e dell’emozione suscitata dalle pagine di Sospesi.