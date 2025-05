Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini, ai festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena a Filettino

Filettino ha celebrato con grande partecipazione i festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena, patrono del paese, con una solenne cerimonia religiosa presso la Parrocchia Santa Maria Assunta, seguita dalla tradizionale processione per le vie del borgo.

A presiedere la Santa Messa Solenne, il Vicario Generale della Diocesi di Anagni-Alatri, Mons. Alberto Ponzi, che ha poi guidato la processione, accompagnata dalla banda musicale e conclusa con un suggestivo spettacolo pirotecnico.

In rappresentanza della Provincia di Frosinone ha partecipato il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano. Un gesto di vicinanza e partecipazione ai valori religiosi, storici e culturali che caratterizzano il tessuto sociale delle comunità montane del territorio.

“Essere qui questa sera – ha dichiarato – è un modo per rinnovare il legame tra le istituzioni e le comunità locali. Ringrazio Filettino per l’accoglienza e per l’impegno nel custodire e tramandare con devozione le proprie radici. Ringrazio il Sindaco, Paolo De Meis, e la sua amministrazione per il costante impegno nel valorizzare tradizione e spirito della loro comunità.”