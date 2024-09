Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone invia auguri di buon inizio anno scolastico a tutti gli istituti scolastici della provincia

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha inviato nella giornata odierna una lettera indirizzata ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e agli Studenti di tutti gli istituti scolastici del territorio provinciale, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Nella lettera, Gianluca Quadrini ha voluto rivolgere i propri auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza della cultura e dell’istruzione come pilastri fondamentali per la crescita delle nuove generazioni e per lo sviluppo della comunità locale. “Ritengo che la scuola rappresenti il cuore pulsante della nostra società, dove si formano i cittadini del futuro,” ha dichiarato il Presidente Quadrini. “In questo inizio di anno scolastico, desidero esprimere il mio più sentito augurio a tutti i Dirigenti Scolastici, ai Docenti, che con dedizione e professionalità si impegnano a trasmettere valori e competenze, e agli Studenti, affinché possano affrontare questo percorso con entusiasmo e curiosità. Sono certo che la scuola sarà per loro un luogo di crescita personale e culturale.” La missiva, inviata a tutti gli istituti scolastici della provincia, contiene inoltre un invito affinché il messaggio venga affisso all’albo d’istituto, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno costante che il Consiglio Provinciale intende riservare al mondo della scuola e della formazione. “Il nostro impegno a favore dell’istruzione è costante e concreto,” ha proseguito Quadrini, “perché siamo consapevoli che investire nella scuola significa investire nel futuro del nostro territorio. Confido che questo anno scolastico possa essere proficuo per tutti e auspico che si creino nuove sinergie tra le istituzioni per favorire il miglioramento dell’offerta formativa.”

COMUNICATO STAMPA