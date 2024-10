Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, partecipa all’assemblea degli allevatori: “un impegno per la valorizzazione del latte e il sostegno all’economia locale”

Ieri il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha partecipato all’assemblea convocata dagli allevatori locali, in risposta alla crisi che ha colpito il settore lattiero-caseario, con particolare riferimento al prezzo del latte e alla scarsa valorizzazione di un prodotto che, da simbolo del territorio, è oggi riconosciuto come marchio di eccellenza. All’assemblea, che si è svolta presso il ristorante Onorati di Priverno, ha registrato la presenza di oltre 300 aziende di allevatori tra la provincia di Frosinone e Latina.

Durante l’incontro, il Presidente ha espresso piena solidarietà agli allevatori, sottolineando l’importanza cruciale di sostenere questa filiera produttiva, non solo per la qualità del latte, ma anche per il suo ruolo centrale nell’economia locale.

“Il latte di Amaseno è il frutto del lavoro e della dedizione dei nostri allevatori, un prodotto che incarna l’identità del territorio e che oggi è riconosciuto a livello nazionale per la sua eccellenza. Non possiamo permettere che la crisi del prezzo comprometta tutto questo. Il mio impegno, e quello della Provincia, è di difendere con forza il valore di questa produzione e di lavorare affinché vengano adottate misure concrete per garantire un prezzo equo che riconosca il sacrificio e la professionalità di chi ogni giorno opera in questo settore”, ha dichiarato Quadrini.

Nel corso dell’assemblea è emersa la necessità di valorizzare ulteriormente il prodotto, puntando su una promozione più incisiva a livello nazionale, nonché sull’implementazione di politiche che favoriscano il consumo di latte locale. A tal proposito, il Presidente ha aggiunto: “è necessario sostenere iniziative di promozione e dialogando con le istituzioni affinché il latte di Amaseno, così come i nostri prodotti tipici, possa occupare il posto che merita nei mercati. Dobbiamo investire sulle eccellenze locali e fare della nostra agricoltura e allevamento il motore di uno sviluppo economico sostenibile e duraturo.”

Il Presidente ha infine ribadito: “Ringrazio i consiglieri di Amaseno, dott. Antonello Capua e dott. Gianluca Panici, per l’invito e per la possibilità data di contribuire a questa importante causa. Siamo al fianco dei nostri allevatori e continueremo a batterci per difendere non solo il latte di Amaseno, ma tutto il nostro comparto agricolo, che rappresenta una risorsa preziosa e irrinunciabile per il nostro territorio.”

COMUNICATO STAMPA