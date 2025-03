Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, interviene al VIII Congresso Fai Cisl di Frosinone

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte al VIII Congresso Fai Cisl di Frosinone, dal titolo “Alimenta il Futuro”, un’importante occasione di confronto sui temi della tutela dei lavoratori e del futuro del nostro territorio.

Nel suo intervento, il Presidente Quadrini ha sottolineato il ruolo fondamentale che i sindacati, in particolare la Fai Cisl, svolgono nel garantire diritti e dignità ai lavoratori, ma anche nel favorire il dialogo tra le istituzioni, i lavoratori e i datori di lavoro. “I sindacati sono un interlocutore imprescindibile per la costruzione di una società più equa e giusta, dove i diritti dei lavoratori vengono tutelati senza mai dimenticare l’importanza di creare un ambiente favorevole anche per i datori di lavoro. È essenziale che si continui a lavorare per un equilibrio che permetta la crescita e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio” ha affermato il Presidente.

Riguardo alla questione della tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro, il Presidente ha ribadito la necessità di investire nella formazione, nell’innovazione e nella sostenibilità dei settori produttivi, “Solo attraverso un’azione congiunta tra le istituzioni, i sindacati e le imprese possiamo garantire un futuro prospero per la nostra provincia”.

Durante il Congresso, un momento di particolare rilevanza è stato la riconferma del segretario Fai Cisl di Frosinone, Luigino Polletta, al quale il Presidente ha rivolto i suoi più sinceri auguri di buon lavoro. “Sono felice della riconferma del segretario Polletta, che ha dimostrato grande impegno e dedizione nel suo operato. La sua leadership è una risorsa preziosa per il movimento sindacale e per l’intera comunità. Auguro al segretario Poletta un continuo successo e sono certo che continuerà a guidare con passione e determinazione il lavoro della Fai Cisl di Frosinone”.

Il Presidente ha anche portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, che non ha potuto essere presente, ma che ha ribadito il suo impegno per il sostegno alle attività sindacali e per il benessere delle famiglie e dei lavoratori del nostro territorio.